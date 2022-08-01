Что случилось этой ночью: понедельник, 1 августа

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Власти Косово готовы отложить запрет на сербские автономера и документы до 1 сентября, "если в понедельник будут убраны баррикады на пунктах пропуска на административной границе". Президент Сербии Александр Вучич назвал очень сложной ситуацию на границе с Косово. Поздним вечером в воскресенье он прибыл в генштаб ВС Сербии для консультаций, после которых заявил, что выступает за продолжение диалога для урегулирования ситуации.

- МИД РФ призвал "Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов". Официальный представитель ведомства Мария Захарова также выразила мнение, что развитие событий в Косово является свидетельством провала посреднической миссии Евросоюза.

- Третья с начала лета волна аномальной жары надвигается на Францию. На юго-западе страны температура может достигнуть 39 градусов. "Метео-Франс" предупреждает о высокой пожароопасности с понедельника в средиземноморской зоне страны.

- Ян Непомнящий поднялся на третье место в мужском рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Сейчас у Непомнящего 2792 балла. Вторую строчку занимает китаец Дин Лижэнь (2808), а возглавляет шахматный рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2864).