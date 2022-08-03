Что случилось этой ночью: среда, 3 августа

Масштабные учения армии КНР возле Тайваня, готовность США ответить на действия Китая, прибытие первого судна с зерном из Украины в Стамбул

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Китайская армия начала масштабные военные учения вокруг Тайваня. По данным Global Times, в учениях будут задействованы истребители-невидимки Чэнду J-20 и реактивные системы залпового огня большой дальности, способные поражать цели на Тайване с материка. Комментатор армейской газеты "Цзефанцзюнь бао" также пишет, армия КНР начнет "серию военных операций" для "защиты национального суверенитета и территориальной целостности".

- США готовы отреагировать на возможные шаги Китая в связи с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань. Однако, как заявили в Пентагоне, Вашингтон не желает кризиса и не собирается "бряцать оружием".

- Первое судно с украинским зерном прибыло в Стамбул. Сухогруз Razoni достиг входа в пролив Босфор во вторник вечером.

- Автор проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов осужден на пять лет колонии общего режима. Люблинский суд Москвы признал его виновным в вымогательстве, незаконном обороте порнографических материалов и оскорблении представителя власти.

- Анжелика Сидорова выиграла чемпионат России в прыжках с шестом, побив рекорд Исинбаевой. Ее результат – 4,91 м, что является лучшим результатом сезона в мире. Кроме того, Сидорова побила рекорд чемпионатов России. Предыдущий – 4,90 м – принадлежал двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой.