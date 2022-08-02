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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Первое судно с украинским зерном прибыло в Стамбул

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Первое судно с украинским зерном во вторник достигло входа в пролив Босфор, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

Согласно им, сухогруз Razoni находится на якорной стоянке BOSPHORUS N ANCH уже около 40 минут.

Ранее агентство "Анадолу" сообщало, что это судно покинуло порт Одессы в понедельник.

Отмечалось, что после прибытия в порт представители Турции, РФ, Украины и ООН досмотрят сухогруз, затем оно продолжит движение по намеченному маршруту.

Судно Razoni идет под флагом Сьерра-Леоне и направляется в Ливан. Изначально ожидалось, что оно прибудет в Стамбул в 15:00 по Москве. На его борту находится около 27 тонн кукурузы.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории – Черноморска, Одессы и Южного.

Украина Турция Стамбул Razoni
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