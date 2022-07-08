Бундестаг одобрил вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Немецкий бундестаг подавляющим большинством одобрил заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, сообщает в пятницу издание Bild.

"На своем последнем заседании перед летним перерывом бундестаг подавляющим большинством голосов одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО", - передает портал немецкой газеты.

Ранее заявки скандинавских стран уже одобрили несколько членов альянса, в том числе Канада, Польша, Дания и Норвегия.

Процесс ратификации вступления Швеции и Финляндии в НАТО стартовал 5 июля.

Финляндия и Швеция официально станут членами НАТО после ратификации всеми государствами-членами альянса протоколов о присоединении. Генсек альянса Йенс Столтенберг отмечал, что процесс может занять несколько месяцев.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в альянс 18 мая. Обсуждение заявок блокировала Турция, однако позднее она сняла возражения. 29 июня руководство НАТО приняло решение пригласить страны в состав альянса.