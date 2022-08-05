Росгвардия задержала в Херсонской и Запорожской областях 70 агентов ВСУ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - За неделю в Херсонской и Запорожской областях Росгвардия задержала 70 человек по подозрению в причастности к деятельности украинской армии, Службы безопасности Украины и "националистических организаций". Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Росгвардейцы также обнаружили девять тайников с вооружением. Они изъяли девять гранатометов, в том числе один американский, 12,7-миллиметровый пулемет "Корд", 80 единиц огнестрельного оружия, пусковой модуль ПЗРК "Игла", 4 выстрела к гранатомету, более 6,5 тыс. патронов различного калибра, 25 ручных гранат, двадцать 152-мм артиллерийских снарядов, 2 самодельных взрывных устройства.