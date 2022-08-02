Росгвардия сообщила об уничтожении 13 операторов беспилотников ВСУ на территории ЛНР

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - На территории Луганской народной республики артиллерией уничтожены 13 операторов беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, их координаты выявлены разведкой Росгвардии, сообщили во вторник в ведомстве.

"В Луганской народной республике росгвардейцы в результате разведки зафиксировали координаты 13 операторов беспилотных летательных аппаратов противника. Операторы уничтожены огнем артиллерии", - сообщили в Росгвардии.

В ведомстве также сообщили, что в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в населенных пунктах ЛНР изъято 14 гранатометов иностранного производства, в том числе гранатомет PG-7GM производства Польши, 84 мм ручной противотанковый гранатомет AT4SC-RS.

В Росгвардии сообщили об изъятии двух ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс), огнемёта производства США - M136A1, семи ПТУР (противотанковые управляемые ракеты) "Фагот" и "Корнет", автомата Калашникова, семидесяти 122 мм снарядов, 50 противотанковых и противопехотных мин, 51 выстрела к гранатометам, 13 гранат, 4 кг взрывчатых веществ и более 3000 патронов различного калибра.