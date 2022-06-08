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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:01

"Газпром" подтвердил отзыв согласия Шредера на выдвижение в СД концерна

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Бывший канцлер Германии, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шредер отозвал согласие выдвигаться в совет директоров "Газпрома" для избрания на годовом собрании. Об этом говорится в материалах "Газпрома" в материалах к ГОСА.

"Согласие отозвано", - информирует эмитент в информации о кандидатах в совет.

24 мая Шредер сообщил в соцсети, что отказался от выдвижения в совет директоров "Газпрома", сделал это давно и уведомил об этом компанию.

Он был выдвинут в совет в начале февраля 2022 года.

Президент России Владимир Путин 15 февраля комментировал номинацию Шредера: "Сегодня многих беспокоит, будут ли осуществляться безопасные поставки в Европу и ФРГ. Если Шредер будет в совете директоров "Газпрома", то с точки зрения контроля человека порядочного и который прежде всего действует в интересах своей страны - у них будет человек, который может оказать влияние на принимаемые решения и получать информацию".

В первоначальном виде список кандидатов в совет "Газпрома" был сформирован в начале февраля - 11 кандидатов на 11 мест. В мае список кандидатов пополнил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он уже входил в совет директоров "Газпрома" с 2016 по 2021 год и будучи главой Россельхозбанка, и став министром.

После 24 февраля Шредера на родине критиковали за недостаточно жесткую позицию по отношению к России. В частности, были требования исключить его из Социал-демократической партии Германии. 19 мая Spiegel сообщил, что бывший канцлер по решению депутатов бундестага остался без полагавшегося ему за государственный счет бюро в бундестаге, а также без сотрудников.

Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее призвал Шредера уйти с постов в российских государственных компаниях. В результате тот уже покинул СД "Роснефти".

Газпром Герхард Шредер Роснефть Германия Украина
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