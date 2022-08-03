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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Власти Нидерландов объявили о нехватке воды в стране

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Нидерландах отмечается дефицит воды, могут потребоваться серьезные меры для решения этой проблемы, сообщает издание Dutch News со ссылкой на министра по делам инфраструктуры страны Марка Харберса.

"Нидерланды испытывают нехватку воды, и хотя пока не требуются дополнительные меры, чтобы с ней справиться, они могут понадобиться в случае, если засуха продолжится, подтвердил министр по инфраструктуре Марк Харберс", - пишет издание.

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По словам министра, ситуация настолько серьезна, что решения нужно будет принимать на национальном уровне, а не с местными властями.

В связи с риском усугубления проблемы, Харберс призвал жителей экономить пресную воду. "Вот почему я прошу всех дважды подумать, прежде чем мыть машину или полностью наполнять детский бассейн", - сказал он.

Издание отмечает, что некоторые местные органы власти, отвечающие за водные ресурсы, уже приняли шаги по решению проблемы, в частности, ввели запреты для фермеров на полив угодий. Кроме того, правительство Нидерландов создало специальную группу по определению необходимых действий для борьбы с дефицитом воды. В нее входят представители правительства, а также чиновники из управлений по водным ресурсам, компаний, которые занимаются снабжением питьевой водой и представители региональных органов власти.

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Значительную часть питьевой воды Нидерланды получают из озера Эйсселмер. В настоящее время там поддерживают максимально возможный уровень воды. При этом, согласно прогнозам Королевского нидерландского метеорологического института, в середине августа существенных осадков не ожидается. После этого периода вероятность дождя оценивают в 50%.

Dutch News напоминает, что это пятый период нехватки воды в этом столетии. Самый сильный дефицит наблюдался в 2003 году, когда засуха достигла кризисного уровня. В настоящее время в стране объявлен второй уровень засухи, что означает "фактическую нехватку воды".

Нидерланды
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