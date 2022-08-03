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Кинотеатры попросили президента дать поручения о разработке мер поддержки отрасли

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Ассоциация владельцев кинотеатров попросила президента РФ Владимира Путина дать правительству поручения разработать меры поддержки кинотеатров. Соответствующее письмо за подписью главы АВК Алексея Воронкова опубликовано на сайте ассоциации.

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В письме он отмечает, что уход зарубежных компаний в марте этого года привёл к тому, что на кинотеатры были наложены "санкции" и, несмотря на то, что за последние четыре месяца была проделана колоссальная работа по замещению выпавших из оборота зарубежных фильмов, "все эти усилия смогли обеспечить лишь 5% кассовых сборов и проданных билетов в кинотеатрах".

"За период март-июнь 2022 года падение выручки и количества реализованных кинобилетов составило более 70% от среднемесячных показателей предыдущих лет", - отмечается в письме главе государства.

Недостаток российских премьер, по словам главы АВК, на сегодня привёл к закрытию почти 200 кинотеатров и приостановке деятельности одной трети всех коммерческих кинозалов России. Также в ассоциации отмечают, что общественными объединениями российской кинематографии были направлены письма министру культуры Ольге Любимовой, премьер-министру Михаилу Мишустину, но в ответных письмах от департамента кинематографии Минкультуры содержались только межотраслевые меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, неэффективные в сфере кинопоказа.

Также отмечается, что программа "Пушкинская карта" не является основной мерой спасения для кинотеатров. Кроме того, глава АВК в письме заявляет о невозможности удержать на плаву отрасль за счет отсрочки по уплате страховых взносов на 6 месяцев и льготных ставок кредитования, при отсутствии самой возможности кредитования.

Кроме того, в ассоциации подчеркнули, что, несмотря на способность российских производителей фильмов успешно конкурировать с зарубежными киностудиями, "для создания достаточного количества больших российских фильмов, привлекательных для коллективного просмотра в кинотеатрах, кинопроизводителям потребуется не менее двух лет, а запас прочности российских кинотеатров сейчас измеряется несколькими месяцами".

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Ассоциация владельцев кинотеатров
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