Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:25

Имам ас-Садр на фоне протестов в Ираке призвал распустить парламент

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Шиитский имам Муктада ас-Садра, сторонники которого протестуют против назначения нового премьера Ирака, призвал в среду распустить парламент страны и провести досрочные выборы, сообщает "Аль-Арабийя".

"Распустите парламент и проводите досрочные выборы", - приводит телеканал слова богослова из его телевизионного обращения.

В миреПротестующие в Ираке удерживают здание парламента второй день подрядПротестующие в Ираке удерживают здание парламента второй день подрядЧитать подробнее

Имам заявил своим сторонникам, что им нужно продолжать удерживать под контролем здание парламента, пока власти не выполнят его требования, в том числе это роспуск парламента и внесение изменений в конституцию Ирака. Однако, отмечает "Аль-Арабийя", он не уточнил, в чем могут заключаться эти изменения.

В Ираке происходят акции протеста - наиболее масштабные с октября прошлого года, когда в стране проходили выборы. Протестующие выступают против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", которую возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии.

Телеканал напоминает, что, хотя блок ас-Садра завоевал больше всего мест на парламентских выборах, у него не получилось сформировать правительство, которое бы исключало его противников, поддерживаемых Ираном. В результате ас-Садр отозвал из парламента своих депутатов и прибегнул к давлению при помощи уличных протестов. Так, его сторонники дважды на прошлой неделе прорывались в здание парламента на территории так называемой "Зеленой зоны" Багдада, где расположены государственные учреждения Ирака и ряд иностранных посольств.

Ирак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цены на Brent снизились до $98,55 за баррель после выхода данных о запасах в США

Цены на Brent снизились до $98,55 за баррель после выхода данных о запасах в США

Что произошло за день: среда, 3 августа

СК Белоруссии заподозрил менеджеров "дочки" "Газпрома" во взяточничестве

В НКР сообщили о двух погибших и 14 раненых военных в результате обострения обстановки

ОПЕК+ объяснила осторожный рост квот недостатком свободных мощностей

Швейцария вслед за ЕС запретила импорт золота из РФ

Швейцария вслед за ЕС запретила импорт золота из РФ

Страны ОПЕК+ решили повысить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тысяч б/с

Ремонт поврежденного моста в Херсоне запланировали завершить на следующей неделе

Зеленский поручил рассмотреть вопрос легализации однополых союзов на Украине

Самолет с Пелоси вылетел из аэропорта Тайваня

Самолет с Пелоси вылетел из аэропорта Тайваня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });