Китай вывел на орбиту группу спутников дистанционного зондирования

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Китай успешно вывел на низкую околоземную орбиту группу спутников дистанционного зондирования "Яогань-35-03". Об этом сообщила в пятницу Шанхайская академия космических технологий (SAST).

"29 июля 2022 года в 21:28 по пекинскому времени (в 16:28 по Москве) ракета-носитель "Чанчжэн-2D" успешно стартовала с космодрома Сичан и вывела на орбиту третью группу спутников дистанционного зондирования "Яогань-35". Запуск признан полностью успешным", - говорится в сообщении академии.

По данным SAST, выведенные спутники будут использоваться преимущественно для проведения научных экспериментов, разведки ресурсов, оценки урожайности сельскохозяйственных угодий, предупреждения природных катастроф и ликвидации их последствий, а также в других областях.

Двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-2D" была разработана Шанхайской академией космических технологий для выведения спутников на низкую околоземную орбиту. По информации разработчиков, она также способна выводить до 1300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 645 км.