Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель Ceres-1 успешно вывела на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 км три спутника дистанционного зондирования Земли, сообщила частная компания-разработчик ракеты Galaxy Space Aerospace.

Ракета была запущена в 12:11 (07:11 по московскому времени) с космодрома Цзюцюан на севере страны. Она вывела на орбиту два спутника серии Тайцзинь-1 (01 и 02), а также небольшой спутник "Дунхай-1".

По данным Galaxy Space Aerospace, аппараты "Тайцзинь-1" будут использовать коммерческие компании в том числе в лесном и сельском хозяйствах и при наблюдении за водными ресурсами.

С помощью аппарата "Дунхай-1" специалисты планируют протестировать технологию многорежимного дистанционного зондирования, использующую поляризацию для передачи спутникового сигнала, а также ряд других отечественных технологий для испытания на орбите, благодаря которым в будущем станет возможным оказывать спутниковые услуги в областях, связанных с океанами и другими удалёнными областями.