Синод РПЦ перенес архиерейский собор на неопределенный срок из-за ситуации в мире

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Священный Синод Русской православной церкви снова перенес сроки проведения архиерейского собора.

"Поскольку международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, перенести его проведение на сроки, которые определить во благовремении", - говорится в журналах Синода.

Предполагается, что члены Синода промежуточно вернутся к этому вопросу не позднее синодального заседания в декабре 2022 года года.

Первоначально Архиерейский Собор намечался на ноябрь 2021 года, но его отложили из-за ковид-ограничений и решили провести 26-29 мая 2022 года.

17 апреля собор перенесли предположительно на осень или ближайшую зиму, указав, что "международная обстановка затрудняет прибытие в Москву" многих участников.