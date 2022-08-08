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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Из порта Южный вышло судно с грузом украинской сои

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Из украинского порта Южный вышло судно "Сакура" с 11 тысячами тонн сои, сообщило польское радио. Судно направляется в Италию.

Военная операция на Украине

"Сакура" идет в конвое с другим сухогрузом, который вышел из порта Черноморск с 50 тысячами тонн кукурузы, которая должна быть выгружена в Турции.

Порт Южный - самый крупный из украинских портов. Он начал работать 8 августа. По оценке Мининфраструктуры Украины, его запуск позволит стране отгружать до 3 млн тонн сельхозпродукции ежемесячно.

Всего из украинских портов вышли девять сухогрузов с зерновыми. Ранее 8 августа сообщалось, что судно Polarnet под турецким флагом с грузом кукурузы первым достигло пункта назначения и прибыло из Черноморска в порт города Дериндже в Измитском заливе.

1 августа из Одессы вышло судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, оно везет в Ливан 27 тысяч тонн кукурузы.

Судно Rojen 5 августа вышло из Черноморска, в понедельник оно прибыло в турецкий город-порт Чанаккале, откуда направится в британский Тизпорт, свидетельствуют данные Marine Traffic. Сухогруз Navistar отплыл из одесского порта в Рингаскидди, Ирландия. При этом, по сведениям портала, это судно 7 августа прибыло на якорную стоянку в Стамбуле и до сих пор находится там.

Сразу четыре судна с зерном вышли утром 7 августа из Одессы и Черноморска и направляются в Стамбул. Суда Mustafa Necati, Star Helena и Glory вышли по "зерновому коридору" из Черноморска, а сухогруз Riva Mind - из Одессы.

Условия транспортировки украинского зерна, меры безопасности и контроль за судами прописаны в соглашениях, которые 22 июля подписали в Стамбуле представители ООН, России, Турции и Украины.

Украина Южный Стамбул Италия Черноморск Турция Одесса Мининфраструткуры
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