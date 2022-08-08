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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Глава временной администрации Запорожской области распорядился провести референдум

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Распоряжение о проведении референдума о воссоединении с Россией подписано на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили "Интерфаксу" во временной администрации региона.

"Такое распоряжение подписал глава администрации Евгений Балицкий", - сказал собеседник агентства.

Ранее власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдумов о вхождении в состав РФ. Как сообщалось, они могут пройти в первой половине сентября.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

Хроника 24 февраля – 08 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область Украина
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