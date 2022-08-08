Глава временной администрации Запорожской области распорядился провести референдум

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Распоряжение о проведении референдума о воссоединении с Россией подписано на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили "Интерфаксу" во временной администрации региона.

"Такое распоряжение подписал глава администрации Евгений Балицкий", - сказал собеседник агентства.

Ранее власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдумов о вхождении в состав РФ. Как сообщалось, они могут пройти в первой половине сентября.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.