Во Франции выявили 2,6 тыс. случаев заражения людей оспой обезьян

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Более 2,6 тысячи случаев заражения людей оспой обезьян зафиксировано во Франции с начала вспышки заболевания, сообщают французские СМИ.

За неделю во Франции выявили 362 случая этой инфекции.

Отмечается, что 99% подтвержденных случаев оспы обезьян выявлено у взрослых мужчин.

Между тем, во Франции также продолжает распространяться коронавирус COVID-19. За последние 24 часа 812 человек госпитализированы с COVID-19, 87 человек скончались. Накануне от коронавируса во Франции умерли 66 человек.

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.