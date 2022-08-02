Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

В Кремле хотят понять, готовы ли США к переговорам о контроле над вооружениями

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российская делегация при ООН заявила , что Москва хочет понять, действительно ли США готовы к переговорам о рамках контроля над вооружениями на замену СНВ-3 или это лишь "красивые слова". Заявление было сделано в связи с выступлением госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен сказал о готовности американской администрации вести переговоры о новых рамках контроля над вооружениями на замену ДСНВ, сославшись на недавно прозвучавшее выступление Джо Байдена.

"При этом американский президент добавил, что переговоры требуют, чтобы "партнёр" (читай - Россия) действовал "в духе доброй воли". Нам хотелось бы понять, действительно ли американская сторона готова к переговорам, или же это все является "красивыми словами", - говорится в материале, опубликованном на сайте постоянного представительства РФ при ООН.

Российская делегация также заявила, что США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности с Россией под предлогом событий вокруг Украины.

"Хотя как раз задачей этого диалога было заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков, включая возможное достижение новых соответствующих договорённостей. Так что Вашингтону пора бы уже определиться, перестать метаться и прямо сказать нам, чего он все-таки хочет, далее заниматься обострением ситуации в сфере международной безопасности или же вести равноправные переговоры", - утверждается на сайте российской делегации при ООН.

В комментарии дипломатов РФ также говорится, что "В заявлении главы американского внешнеполитического ведомства Э.Блинкена в ходе 10-й Обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) прозвучали обвинения в использовании российскими вооруженными силами Запорожской АЭС в качестве военной базы. Мы полностью отвергаем подобные обвинения. Неоднократно заявляли о том, что действия наших ВС никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции".

Энтони Блинкен СНВ-3
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден объявил о ликвидации в Афганистане главаря "Аль-Каиды"

США считают, что ликвидировали в Афганистане главаря "Аль-Каиды"

США считают, что ликвидировали в Афганистане главаря "Аль-Каиды"

Боррель счел, что возможности ЕС закупать газ из нероссийских источников близки к пределу

SEC обвинила 11 человек, включая россиян, в создании криптопирамиды на $300 млн

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Индии подтвердили смерть человека в результате заражения оспой обезьян

В Индии подтвердили смерть человека в результате заражения оспой обезьян

Россия внесла в "стоп-лист" 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов

Британский премьер Джонсон впервые попал в топ-10 медийных персон по версии СКАН

Британский премьер Джонсон впервые попал в топ-10 медийных персон по версии СКАН

Ведущие производители электромобилей КНР увеличили продажи в июле

Ведущие производители электромобилей КНР увеличили продажи в июле

Песков заявил о поддержке Россией позиции Белграда в ситуации с Косово

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });