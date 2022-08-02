В Кремле хотят понять, готовы ли США к переговорам о контроле над вооружениями

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Российская делегация при ООН заявила , что Москва хочет понять, действительно ли США готовы к переговорам о рамках контроля над вооружениями на замену СНВ-3 или это лишь "красивые слова". Заявление было сделано в связи с выступлением госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен сказал о готовности американской администрации вести переговоры о новых рамках контроля над вооружениями на замену ДСНВ, сославшись на недавно прозвучавшее выступление Джо Байдена.

"При этом американский президент добавил, что переговоры требуют, чтобы "партнёр" (читай - Россия) действовал "в духе доброй воли". Нам хотелось бы понять, действительно ли американская сторона готова к переговорам, или же это все является "красивыми словами", - говорится в материале, опубликованном на сайте постоянного представительства РФ при ООН.

Российская делегация также заявила, что США в одностороннем порядке оборвали диалог по стратегической стабильности с Россией под предлогом событий вокруг Украины.

"Хотя как раз задачей этого диалога было заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков, включая возможное достижение новых соответствующих договорённостей. Так что Вашингтону пора бы уже определиться, перестать метаться и прямо сказать нам, чего он все-таки хочет, далее заниматься обострением ситуации в сфере международной безопасности или же вести равноправные переговоры", - утверждается на сайте российской делегации при ООН.

В комментарии дипломатов РФ также говорится, что "В заявлении главы американского внешнеполитического ведомства Э.Блинкена в ходе 10-й Обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) прозвучали обвинения в использовании российскими вооруженными силами Запорожской АЭС в качестве военной базы. Мы полностью отвергаем подобные обвинения. Неоднократно заявляли о том, что действия наших ВС никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции".