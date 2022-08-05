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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:08

Лавров заявил о бесперспективности попыток США распространить доминирование

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Попытки США распространять свое доминирование на все большее количество точек земного шара бесперспективны и отражают политику вседозволенности, которую проводят Соединенные Штаты, заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН.

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Министр обратил внимание на "вседозволенность, которую демонстрируют американские коллеги и с каждым разом стараются утвердить свое доминирование" все в новых и точках аренах земного шара.

"И с каждым разом те, кто следит за этим, понимает бесперспективность политики, согласно которой можно закрыть глаза на одну ситуацию, один кризис, созданный США, и ожидать, что все будет более-менее неплохо. Нет, американцы взяли курс на подавление любой самостоятельности", - убежден Лавров.

"Точно так же, как они решили сделать из Украины угрозу для Российской Федерации и долгие годы игнорировали расистскую политику киевского режима, который уничтожал все русское. Точно так же и в случае с визитом госпожи Нэнси Пелоси на Тайвань они проигнорировали все свои собственные принципы, которые провозглашали публично и в приверженности к которым они убеждали всех, в том числе обманывая самих себя. Точно так же они в случае с Украиной нарушили принципы неделимой безопасности, под которыми подписались на высшем уровне и которые они просто растоптали", - добавил министр.

Сергей Лавров МИД РФ
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