Лавров заявил о готовности возобновить диалог с Западом, когда тот "созреет"

Он назвал иллюзией ожидания, что через год-два-пять все вернется

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия не намерена полностью обрывать контакты со странами Запада и готова их выслушать, когда они "созреют", пока же они недоговороспособны, заявил в выступлении перед студентами МГИМО глава МИД Сергей Лавров.

"Сейчас у нас уже нет никаких иллюзий, недоговороспособность европейцев очевидна, как и американцев, собственно говоря. Они обрезали все каналы, все формы взаимодействия, и мы больше не можем полагаться на них в том, что касается ключевых технологий для нашей безопасности и ускоренного развития общества", - сказал министр.

"Мы не обрезаем полностью контакты, но будем их осуществлять исключительно на взаимовыгодной основе, сейчас это по остаточному принципу, "кое-где что-то делается". А на будущее - сначала должна пройти истерика на западном фланге, они пока далеки от этого, хотя здравые голоса начинают пробиваться, - добавил он. - Когда и если они остановятся, мы будем готовы послушать, с чем они к нам придут".

"Но выстраивать нашу жизнь, нашу политику в надежде на то, что через год, два, три, даже четыре-пять все вернется, поэтому не нужно до конца заниматься созданием альтернативных форматов решения задач нашего развития, это бесперспективная, иллюзорная позиция. Так что все зависит от наших партнеров: когда они созреют, будем готовы их послушать", - сказал Лавров.