"Известия" сообщили о задержании своих сотрудников в Эстонии

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Съемочную группу "Известий" сняли с поезда, следующего из Нарвы в Таллин, и задержали в Эстонии.

"Корреспондент Ксения Солдатова и оператор Дмитрий Тимофеев ехали в поезде из Нарвы в Таллин. В вагоне к ним подошли полицейские, сняли с поезда и отвезли в отдел полиции", - говорится в сообщении "Известий".

"Известия" уточнили, что Солдатова и Тимофеев "посещали страну как туристы" и отметили, что "в чем обвиняют Солдатову и Тимофеева, пока неизвестно".

"Однако журналисты не смогли проигнорировать последние события, которые происходили в Эстонии. Они решили подготовить материалы об ограничение выдачи виз россиянам и лишении танка Т-34 статуса памятника", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Известий".

У журналистов забрали мобильные телефоны, в связи с чем связь с ними потеряна, сообщили "Известия" позже в пятницу. В настоящее время к Солдатовой и Тимофееву в участок уже приехали представители миграционных служб.