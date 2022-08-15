Городской парламент Нарвы не смог решить судьбу памятника танку Т-34

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Городское собрание Нарвы 15 августа не смогло решить, что делать с памятником советскому танку Т-34-85. Теперь решать судьбу монумента будет правительство Эстонии.

Депутаты на заседании в понедельник должны были обсудить, как и куда из публичного пространства перенести памятник, но заместитель спикера Наталия Умарова неожиданно сообщила, что эта тема в понедельник обсуждаться не будет. По данным ЕRR, на рассмотрение были вынесены не обсуждавшиеся ранее поправки, и вопрос о танке сняли с повестки для продолжения переговоров.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что танк должен быть убран к 20 августа, годовщине восстановления независимости страны. Сейчас его передислокацию обсуждает совет партий, входящих в правящую коалицию.

8 августа стало известно, что партии правящей в городе Нарва коалиции решили перенести памятник советскому танку в другое место и доверить городу право решать дальнейшую судьбу монумента. Политики собирались созвать внеочередное заседание горсобрания, "чтобы принять решение о демонтаже танка и переносе его на временное хранение в безопасное место в Нарве".

Они напомнили, что правительство Эстонии 4 августа приняло решение убрать все советские памятники из публичного пространства.

Премьер-министр Кая Каллас особо упомянула памятник Т-34 в Нарве, где больше 90% населения - русскоговорящие и многие выступают против демонтажа танка. Она выразила уверенность, что город не решится убрать памятник, и правительству придется взять это решение на себя.

Президент Эстонии Алар Карис высказал мнение, что памятник танку Т-34 необходимо убрать в музей, вопреки протестам части горожан. Он сказал, что раньше думал, что достаточно будет установить у памятника табличку с разъяснениями, но теперь так не считает.