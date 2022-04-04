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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В Казахстане задержаны руководители подконтрольных племяннику Назарбаева компаний

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Антикоррупционная служба Казахстана выявила факты хищений со стороны подконтрольных племяннику первого президента Казахстана Кайрату Сатыбалдыулы компаний - собственников подъездных железнодорожных путей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных К. Сатыбалдыулы компаний - собственников подъездных ж/д путей (последний километр). Указанные лица, при содействии должностных лиц госорганов извлекли многомиллиардную прибыль путем необоснованного завышения тарифа на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям страны, что привело к повышению цен на услуги жизнеобеспечения для граждан", - говорится в распространенном в понедельник сообщении.

По данным Антикоррупционной службы, руководители двух подконтрольных Сатыбалдыулы компаний задержаны и с санкции суда заключены под стражу.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей жены Гульмиры Сатыбалды и других лиц проводится досудебное расследование по факту рейдерского захвата бизнеса.

Сатыбалдыулы является племянником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и входит в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan.

В середине марта антикоррупционная служба Казахстана информировала о задержании Сатыбалдыулы по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Он был задержан в аэропорту Алма-Аты, откуда намеревался вылететь в Дубай. Суд санкционировал арест Сатыбалдыулы сроком на два месяца.

Казахстан
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