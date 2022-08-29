Херсонская область осталась без электричества и воды из-за аварии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Херсонской области прервано электроснабжение из-за аварии на подстанции, сообщили в госпредприятии "Херсоноблэнерго".

По этой же причине не работают насосные станции и прекратилась подача воды.

Сотрудники "Херсоноблэнерго" занялись ремонтом и обещают возобновить подачу электроэнергии в ближайшее время.

Потребителей также предупредили о возможном скачке напряжения в период устранения аварии.

25 августа из-за аварийной ситуации на сетях Запорожской АЭС были обесточены Херсонская и Запорожская области. Подачу электроэнергии восстановили через несколько часов. Позже в Херсонской области также фиксировались отключения электроэнергии из-за аварий на сетях внутри региона.