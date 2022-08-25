Глава МАГАТЭ настроен оптимистично по поводу возможности возобновить СВПД

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси полагает, что ситуация для соглашения по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе складывается благоприятно.

"Мы переживали менее оптимистичные моменты. Я полагаю, мы близки (к соглашению). Все технические аспекты более или менее решены. Это вопрос политической воли, политических решений", - сказал глава международного агентства в четверг в интервью телеканалу France 24.

"Мы не останавливаем работу по политическим причинам, - уточнил Гросси. - Наше агентство должно довести свою работу до конца. И, что касается этого, я продолжаю настаивать, что мы должны работать с Ираном в манере кооперации".

По его словам, остающиеся сомнения, нуждающиеся в прояснении темы, наличие следов обогащенного урана и другое требуют серьезного обсуждения для прояснения всех этих аспектов.

Гросси отказался комментировать оценки ситуации вокруг СВПД американской стороной. Он заявил: "Агентство работает. Оно готово к инспекциям по этому соглашению, если таковое будет".

Отвечая на вопрос о возможностях Ирана создать ядерное оружие, генсек МАГАТЭ сказал: "Обладание ядерным материалом еще не означает, что вы сразу совершите шаги к созданию ядерного вооружения. Было бы несправедливо так говорить. Нет никакой информации, указывающей, что у Ирана есть такая программа".

Также в четверг официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Набила Массрали подтвердила, что Евросоюз как посредник переговоров по возобновлению СВПД получил ответ США на позицию Ирана по ситуации с ядерной сделкой. "Мы передали его Ирану и участникам СВПД. На данный момент мне больше нечего сказать", - ответила она на просьбу прокомментировать реакцию США.

Представитель Борреля отказалась отвечать на дополнительные вопросы, объяснив, что ЕС выполняет роль координатора, и важно, чтобы на данной стадии он придерживался конфиденциальности.