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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:53

США сочли "шагом назад" ответ Ирана на предложения по СВПД

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Ответ Тегерана на предложения западных участников переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) был негативно воспринята в Вашингтоне, сообщает Politico.

"Мы изучаем реакцию Ирана, но суть в том, что она совсем не обнадеживает", - заявил газете высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

Он отказался сообщить подробности того, что предложили иранцы, но добавил: "Судя по их ответу, мы, похоже, движемся назад".

Как отмечается в публикации, "европейский дипломат согласился с этой негативной оценкой и сказал, что иранский ответ выглядит "негативным и неразумным".

Ранее представители ЕС представили то, что они назвали "окончательным текстом" соглашения, однако Иран выразил обеспокоенность по поводу некоторых его элементов, США также внесли свои собственные встречные предложения. В ЕС ответ Ирана на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД, как ранее сообщал Bloomberg со ссылкой на источник, был воспринят положительно.

Договоренность по восстановлению СВПД может быть достигнута в ближайшее время, если рассматриваемый текст будет усилен дополнительными гарантиями, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

"Тот текст, который есть на повестке дня, если мы сможем его усилить, то я думаю, что договоренность недалека от достижения", - сказал Абдоллахиан на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве в августе.

По его словам, Иран настроен на достижение "стабильного и прочного" соглашения, для этого, в частности, необходимо усилить в тексте гарантии того, что МАГАТЭ "дистанцируется от политического поведения и будет выполнять профессиональные технические обязанности".

Он добавил, что договоренность может быть достигнута, если США "смотрят реалистично на вопросы отмены санкций и устранение некоторых обеспокоенностей" Ирана.

Politico пишет, что поскольку в США приближаются промежуточные выборы в Конгресс, "вполне возможно, что переговоры по СВПД могут застопориться до тех пор, пока эта гонка не завершится в ноябре".

Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

США Иран СВПД
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