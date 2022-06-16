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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Суд в Киргизии оправдал экс-президента Атамбаева по двум уголовным делам

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев оправдан по двум уголовным делам, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Первомайского суда Бишкека.

"Приговором Первомайского районного суда Бишкека Алмазбек Атамбаев признан невиновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Злоупотреблени должностным положением" и "Коррупция" УК Киргизии, и оправдан за отсутствием в его деянии состава преступления", - сказал представитель пресс-службы.

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По его словам, Атамбаев оправдан по уголовным делам о строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" в Бишкеке и о незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.

Уголовные дела против Атамбаева

Атамбаев занимал пост президента с 2011 по 2017 гг., позже он был лишен президентской неприкосновенности. В отношении Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 г., коррупции и легализации преступных доходов, незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в Бишкеке в октябре 2020 г.

23 июня 2020 года Первомайский суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Киргизия Алмазбек Атамбаев
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