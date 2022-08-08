Сторонники осужденного экс-главы Киргизии Атамбаева просят отпустить его в РФ на лечение

Они уверяют, что после необходимых операций он вернется на родину для дальнейшего отбывания наказания

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Осужденного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пригласили на лечение в Москву, его сторонники просят разрешить эту поездку, сообщил в понедельник председатель политической партии "Социал-демократы" Темирлан Султанбеков.

"Учитывая ухудшение здоровья Атамбаева Алмазбека, Центральная клиническая больница Управления делами президента Российской Федерации пригласила его в Москву для проведения дальнейшего обследования и проведения необходимых операций", - сообщил Султанбеков в соцсети.

Состояние здоровья

По его словам, медицинское обследование, санкционированное судом, выявило посредством компьютерной томографии коронарную болезнь сердца, стенокардию и атеросклероз аорты и коронарных сосудов со стенозом, а МРТ выявило у него грыжу позвоночника. В числе необходимого лечения и дальнейших медицинских операций - конфокальная лазерная эндоскопия и аргонно-плазменная абляция на пищеводе, которые невозможно провести в Киргизии из-за отсутствия необходимого оборудования.

"Эти операции Алмазбеку Атамбаеву уже проводились в 2016 году в Центральной клинической больнице УД президента России. Причиной операции было то, что в 2016 году в ЦКБ у Алмазбека Атамбаева был зафиксирован диагноз "пищевод Баррета" - предраковое состояние пищевода, грозящее крайне опасным перерождением в злокачественную и неоперабельную опухоль пищевода. После операции было необходимо ежегодно проходить обследование для исключения рецидива, что стало невозможным из-за гонений и ареста Атамбаева", - отметил Султанбеков.

Он обратился к президенту Киргизии Садыру Жапарову с просьбой предоставить возможность Атамбаеву выехать на лечение. "Гарантируем, что после проведения необходимых операций он вернется в Киргизию для дальнейшего отбывания тюремного срока, назначенного судом", - добавил Султанбеков.

Уголовные дела и приговор

Атамбаев занимал пост президента Киргизии с 2011 по 2017 гг., был лишен президентской неприкосновенности. В отношении Атамбаева было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 г., коррупции и легализации преступных доходов, незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в Бишкеке в октябре 2020 г.

23 июня 2020 года Первомайский суд Бишкека приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. 14 августа 2020 года Бишкекский городской суд оставил приговор первой инстанции без изменений. 15 марта Верховный суд Киргизии оставил без изменения приговоры двух предыдущих инстанций.

16 июня Атамбаев был оправдан Первомайским судом по двум делам - о строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо" в Бишкеке и незаконной выдаче паспортов гражданам Турции. Он был признан невиновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Злоупотребление должностным положением" и "Коррупция" Уголовного кодекса Киргизии. 28 июня Первомайский суд Бишкека оправдал Атамбаева по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года в связи с отсутствием состава преступления.