После обстрела Энергодара госпитализированы девять человек
Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - После артиллерийского обстрела Энергодара с ранениями госпитализированы девять человек, сообщил глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"На данный момент девять пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии, находятся в условиях реанимации. У мужчины сложная травма ноги, у женщины ранение груди, пневмоторакс. За их жизнь борются медики", - уточнил он .
Он также сообщил о повреждении теплоцентрали, десятков припаркованных автомобилей и выбитых стеклах в окнах.
Ранее сообщалось о семи пострадавших.