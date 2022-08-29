После обстрела Энергодара госпитализированы девять человек

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - После артиллерийского обстрела Энергодара с ранениями госпитализированы девять человек, сообщил глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"На данный момент девять пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии, находятся в условиях реанимации. У мужчины сложная травма ноги, у женщины ранение груди, пневмоторакс. За их жизнь борются медики", - уточнил он .

Он также сообщил о повреждении теплоцентрали, десятков припаркованных автомобилей и выбитых стеклах в окнах.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.