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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 28 августа

После обстрела Энергодара госпитализированы девять человек

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - После артиллерийского обстрела Энергодара с ранениями госпитализированы девять человек, сообщил глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"На данный момент девять пострадавших, двое из которых в тяжелом состоянии, находятся в условиях реанимации. У мужчины сложная травма ноги, у женщины ранение груди, пневмоторакс. За их жизнь борются медики", - уточнил он .

Он также сообщил о повреждении теплоцентрали, десятков припаркованных автомобилей и выбитых стеклах в окнах.

Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Энергодар Евгений Балицкий Запорожская область Украина
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