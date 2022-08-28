Семь человек пострадали при артобстреле Энергодара

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Семь человек госпитализированы с ранениями после артиллерийского обстрела Энергодара на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщила в воскресенье вечером пресс-служба городской администрации.

"Госпитализировано семь мирных жителей, двое из которых в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В администрации назвали обстрел провокацией, которая направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

По данным местных властей, ВСУ начали обстрел центра города с использованием американских гаубицы M777 калибра 155 мм в воскресенье вечером. Было зафиксировано четыре артиллерийских удара. Загорелись автомобили на стоянках.