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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:57

Семь человек пострадали при артобстреле Энергодара

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Семь человек госпитализированы с ранениями после артиллерийского обстрела Энергодара на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщила в воскресенье вечером пресс-служба городской администрации.

"Госпитализировано семь мирных жителей, двое из которых в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В администрации назвали обстрел провокацией, которая направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

По данным местных властей, ВСУ начали обстрел центра города с использованием американских гаубицы M777 калибра 155 мм в воскресенье вечером. Было зафиксировано четыре артиллерийских удара. Загорелись автомобили на стоянках.

Энергодар Запорожская область
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