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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

В Запорожье семьям погибших из-за действий ВСУ пообещали компенсации в 1 млн руб.

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о подписании указа, устанавливающего компенсации за вред жизни и здоровью в результате агрессии Украины; так, семьи погибших из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны будут получить по 1 млн рублей.

"Право на получение единовременной компенсации имеют пострадавшие в результате агрессии на территории Украины в период с 24 февраля 2022 года, в том числе граждане Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, граждане других государств, лица без гражданства", - написал Балицкий в своем телеграм-канале в пятницу.

Семьям погибших из числа гражданского населения будут выплачивать по 1 млн рублей. Жители, ставшие инвалидами после ранений, будут получать по 750 тысяч рублей. Пострадавшим с тяжелыми ранениями положены выплаты в размере 500 тысяч рублей, с легкими травмами - 100 тысяч.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

Евгений Балицкий Запорожская область Украина ВСУ
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