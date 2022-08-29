Глава Запорожской области ожидает, что МАГАТЭ повлияет на Киев после визита на АЭС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Делегация МАГАТЭ в ходе визита на АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области сможет на месте оценить доказательства преступных действий Киева, заявил глава временной администрации области Евгений Балицкий.

"Мы готовы обеспечить миссии доступ на станцию и предоставить все доказательства того, что Украина ведет себя как государство - ядерный террорист. Ожидаем, что специалисты воспользуются возможностью непосредственно на месте изучить и оценить доказательства преступных действий киевского режима и повлияют на его действия", - сказал Балицкий журналистам в понедельник.

Он уверен, что для Украины визит миссии МАГАТЭ на станцию невыгоден.

"Чтобы сорвать его, минувшей ночью была устроена циничная провокация - обстрел жилых районов Энергодара, в результате которого пострадали люди и гражданская инфраструктура. Мы расцениваем это как месть местным жителям за сбор подписей под обращением в МАГАТЭ с призывом повлиять на Киев и прекратить обстрелы Запорожской атомной станции", - добавил глава региона.

По его словам, в течение понедельника Энергодар и его пригород также подвергался обстрелам с украинской стороны.

Ранее в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что делегация агентства отправится на Запорожскую АЭС на текущей неделе. По его словам, "миссия поддержки и помощи ЗАЭС уже в пути".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обеспечить безопасность на подконтрольной ей территории для миссии МАГАТЭ во время визита на АЭС "на необходимом уровне с учетом тех рисков, которые постоянно там превалируют и связаны с непрекращающимися обстрелами украинской стороной".

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.