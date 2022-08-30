В Запорожье заявили, что остановка ЗАЭС не снизит риски для безопасности станции

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Возможная остановка реакторов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не позволит в полной мере обеспечить ее безопасность, считает член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Так он прокомментировал предложение представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби временно заглушить реакторы ЗАЭС.

"Обратите внимание - в США не просто на уровне экспертов, журналистов, энергетиков, а на уровне Белого дома сделано официальное заявление, что самым безопасным решением проблемы вокруг ЗАЭС является остановка ее реакторов", - сказал Рогов в прямом эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"К чему это приведет? Это же не просто выключили реактор, потом включили. Все происходит не так. Остановить реактор можно за 5-10 секунд, но затем несколько лет нужно будет выхолаживать реактор, прогонять через него колоссальные объемы воды, это миллионы, десятки миллионов кубометров, чтобы не начался процесс вторичного деления, неуправляемого процесса", - продолжил Рогов.

По его словам, после этого перезапустить реактор "уже не будет представляться возможным". "Нужно будет уже, по сути, строить новую (станцию), а это колоссальные убытки", - сказал Рогов.

"И это не снизит риски, вот в чем дело. Интенсивность обстрелов только увеличивается. За одну неделю рост на 70%", - уточнил он.

В США полагают, что безопаснее всего на время отключить все реакторы на Запорожской АЭС, заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби.

"Мы по-прежнему считаем, что управляемое отключение реакторов ЗАЭС будет наиболее безопасным и наименее рискованным вариантом действия в краткосрочной перспективе", - сказал Кирби на брифинге.

Он добавил, что США "полностью поддерживают экспертную миссию главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на АЭС и рады, что команда агентства направляется туда, чтобы удостовериться в безопасности, защищенности систем на объекте, а также оценить условия работы персонала".

29 августа в МАГАТЭ сообщили, что делегация агентства по прибытии на Запорожскую АЭС позднее на этой неделе оценит нанесенный объекту ущербу, характеристики основной и резервной систем безопасности.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

В настоящее время Запорожская область Украины частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.