Губернатор Аризоны прилетел на Тайвань с трехдневным визитом

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Губернатор-республиканец американского штата Аризона Даг Дьюси прибыл с трехдневным визитом на Тайвань, чтобы укреплять торговые отношения, передает Fox News.

"У Аризоны прекрасные отношения с Тайванем и Республикой Корея. Цель нашей торговой миссии - вывести эти отношения на новый уровень: укрепить, расширить и обеспечить их взаимовыгодный характер", - приводит телеканал слова Дьюси.

По его словам, "штат Аризона имеет прочные экономические партнерские отношения, в основе которых технологии и производство - особенно в индустрии полупроводников".

В ходе своего трехдневного визита губернатор Аризоны планирует встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь, министром иностранных дел Джозефом Ву и послом США Филипом Голдбергом.

После Тайваня Дьюси также намерен посетить Южную Корею.

В начале августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань, и это вызвало резкую негативную реакцию Китая и вылилось в рост напряженности в Тайваньском проливе.

В МИД КНР тогда заявили, что визит стал грубейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая. Пекин пообещал принять "решительные, мощные и эффективные" меры. Затем Китай провел крупнейшие по масштабам военные учения в шести зонах вокруг Тайваня с боевыми стрельбами и ракетными пусками.

США на различных уровнях заявляют о том, что привержены проведению политики "одного Китая". В то же время, представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби подтвердил журналистам на брифинге, что Вашингтон продолжит оказание Тайваню помощи "в области безопасности" в условиях активизации Китаем военной деятельности вблизи острова после визита Пелоси.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.