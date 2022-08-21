Китай закроет несколько районов Восточно-Китайского моря в связи с боевыми стрельбами

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Управление морской безопасности КНР предупредило о запрете судоходства в ряде районов Восточно-Китайского моря в связи с проведением в них боевых стрельб.

"Управление морской безопасности провинции Чжэцзян распространило навигационное предупреждение. С 2:00 до 16:00 22 августа в некоторых районах Восточно-Китайского моря будут проводиться боевые стрельбы, судоходство запрещено", - говорится на сайте ведомства.

Китай активизировал проведение военных учений с боевыми стрельбами и ракетными пусками во время и после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2-3 августа текущего года.

В МИД КНР назвали визит грубейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Китая, пообещав принять "решительные, мощные и эффективные" меры. Затем Китай провел крупнейшие по масштабам военные учения в шести зонах вокруг Тайваня.

Глава МИД КНР Ван И заявил, что Вашингтон может использовать напряженность в Тайваньском проливе в результате визита Пелоси для наращивания военного присутствия в регионе.

В то же время, посол США в КНР Николас Бернс назвал неверными заявления о том, что недавний визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань вызвал кризис в американо-китайских отношениях. По его словам, "это был кризис, сфабрикованный пекинским правительством, это была чрезмерная реакция".