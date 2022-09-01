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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:50

Число пострадавших в результате украинского обстрела Энергодара выросло до пяти

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Администрация Энергодара сообщила о пяти пострадавших в результате обстрела города со стороны вооружённых сил Украины в четверг утром. Среди них один ребёнок, у него проникающая травма бедра.

В администрации уточнили, что всем пострадавшим оказывается экстренная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела, по меньшей мере, три мирных жителя погибли и один был ранен.

Энергодар рано утром 1 сентября подвергся массированному артиллерийскому удару со стороны ВСУ. Зафиксированы попадания в многоквартирные жилые дома и детский сад.

Ожидается, что в четверг в Энергодар прибудет миссия МАГАТЭ для изучения состояния АЭС. Местные власти не исключают, что обстрелы со стороны ВСУ могут сорвать визит.

Хроника 24 февраля – 01 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская область Запорожская АЭС Энергодар
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