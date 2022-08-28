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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:19

Число жертв наводнений в Пакистане нынешним летом превысило тысячу человек

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В результате наводнений, вызванных муссонными дождями, в Пакистане летом текущего года погибли более одной тысячи человек, среди них более 300 детей, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Так, по последним данным, с июня в результате наводнений погибли не менее 1 033 человек. Свыше 330 тыс. человек в настоящее время эвакуировали в провинции Хайбер-Пахтунхва в связи с наводнениями.

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Министр по вопросам изменения климата страны Шерри Рахман назвала ситуацию с наводнениями, которую переживает в настоящее врем Пакистан, "серьезной климатической катастрофой".

По данным местных властей, повреждено почти 3 тыс. км дорог и 129 мостов, что заблокировало доступ к районам, которым был причинен значительный ущерб, погибло более 500 тыс. голов домашнего скота. Затронуты все четыре провинции Пакистана.

По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с середины июня в Пакистане от наводнений пострадали 2,3 млн человек, были разрушены более 95 тыс. домов.

Власти Пакистана обратились за международной гуманитарной помощью.

Пакистан
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