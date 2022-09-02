Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

В Энергодаре заявили о перезапуске отключенного из-за обстрелов энергоблока ЗАЭС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области переподключили энергоблок номер пять, остановленный утром в четверг из-за обстрелов со стороны Украины, сообщил "Интерфаксу" глава администрации города Александр Волга.

В миреЗапорожские власти заявили, что представители МАГАТЭ останутся на ЗАЭС до 3 сентябряЗапорожские власти заявили, что представители МАГАТЭ останутся на ЗАЭС до 3 сентябряЧитать подробнее

"Запустили пятый энергоблок. Работал один (после обстрелов - ИФ), теперь два", - сказал Волга.

Как сообщалось, пятый энергоблок отключила аварийная защита после ударов по АЭС. В последние сутки работал только один энергоблок - шестой.

Массированный удар по Энергодару с высадкой украинских диверсантов был совершен перед прибытием миссии МАГАТЭ в четверг утром. С началом визита интенсивность обстрелов снизилась. На станции остались несколько представителей агентства, остальные во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси покинули подконтрольную РФ территорию накануне вечером.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года. По данным властей области, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно, в том числе продолжаются поставки на Украину.

Энергодар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

LME впервые проведет делистинг за несоблюдение этических требований

LME впервые проведет делистинг за несоблюдение этических требований

Страны G7 подтвердили стремление отказаться от российской нефти на своих рынках

Работа последней угольной шахты на Шпицбергене продлена на два года

Работа последней угольной шахты на Шпицбергене продлена на два года

Страны G7 объявили о планах создать коалицию для введения потолка цен на нефть из РФ

Страны G7 объявили о планах создать коалицию для введения потолка цен на нефть из РФ

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"

Число жертв наводнений в Пакистане выросло до 1208 человек

Число жертв наводнений в Пакистане выросло до 1208 человек
Военная операция на Украине

Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях

Starbucks нашла нового CEO в Лондоне

Что случилось этой ночью: пятница, 2 сентября

В Аргентине попытались застрелить вице-президента Киршнер

В Аргентине попытались застрелить вице-президента Киршнер
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });