В Энергодаре заявили о перезапуске отключенного из-за обстрелов энергоблока ЗАЭС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области переподключили энергоблок номер пять, остановленный утром в четверг из-за обстрелов со стороны Украины, сообщил "Интерфаксу" глава администрации города Александр Волга.

"Запустили пятый энергоблок. Работал один (после обстрелов - ИФ), теперь два", - сказал Волга.

Как сообщалось, пятый энергоблок отключила аварийная защита после ударов по АЭС. В последние сутки работал только один энергоблок - шестой.

Массированный удар по Энергодару с высадкой украинских диверсантов был совершен перед прибытием миссии МАГАТЭ в четверг утром. С началом визита интенсивность обстрелов снизилась. На станции остались несколько представителей агентства, остальные во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси покинули подконтрольную РФ территорию накануне вечером.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года. По данным властей области, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно, в том числе продолжаются поставки на Украину.