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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:50

Чиновник сообщил об отключении одного из двух работавших энергоблоков Запорожской АЭС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - На Запорожской АЭС работавший пятый энергоблок, по предварительной информации, отключился в четверг утром после срабатывания аварийной защиты в результате обстрелов, сообщил член главного совета временной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"По предварительной и пока не подтвержденной информации, из-за обстрелов (...) на ЗАЭС отключился 5-й энергоблок - сработала аварийная защита", - написал он в Telegram.

"Также повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ", - добавил он.

В этом же канале он сообщил об очередных обстрелах территорий Энергодара и окрестностей ЗАЭС и обвинил в этом украинских военных.

Запорожская АЭС и Энергодар находятся на территории, которую сейчас контролируют российские военные. По данным местных чиновников, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки АЭС на 60% и 80% соответственно.

1 сентября в Энергодаре ждут миссию инспекторов МАГАТЭ, которые должны изучить состояние станции и проверить информацию о ее обстрелах.

Хроника 24 февраля – 01 сентября 2022 годаВоенная операция на Украине
Запорожская АЭС Энергодар Украина Владимир Рогов МАГАТЭ
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