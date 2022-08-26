Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Глава МИД Ирана рассчитывает на скорое снятие американских санкций

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Глава иранского внешнеполитического ведомства Амир Абдоллахиян высказал надежду на то, что вопрос со снятием антииранских санкций вот-вот решится.

"Мы находимся в финальной стадии снятия санкций, и, если американцы будут действовать реалистично, я думаю, эту проблему можно будет решить", - приводит в пятницу слова министра работающий из Лондона иранский телеканал Iran International.

Так он прокомментировал развитие ситуации на переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе,

В миреСША заявили об отказе Ирана от некоторых ключевых требований в переговорах по СВПДЧитать подробнее

Ранее на этой неделе сообщалось, что Иран получил ответ Вашингтона на предложенный ЕС проект соглашения о восстановлении действия СВПД. Госдеп подтвердил, что США получили информацию об иранской позиции по СВПД и через ЕС направили свои комментарии по этим аспектам.

На прошлой неделе ЕС подтвердил получение от Тегерана ответа на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД. При этом Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что власти ЕС положительно отреагировали на ответ Тегерана.

Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон поблагодарил Алжир за помощь в диверсификации поставок газа в Европу

"Росатом" намерен вернуть стоимость акций Fennovoima после расторжения контракта по АЭС

Первый министр Шотландии требует заморозить цены на электроэнергию в Великобритании

Лукашенко сообщил, что белорусские самолеты переоборудованы под ядерное оружие

Лукашенко сообщил, что белорусские самолеты переоборудованы под ядерное оружие
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о новом обстреле территории Запорожской АЭС

Власти Энергодара опровергли заявления об отключении ЗАЭС от сетей Украины

Власти Энергодара опровергли заявления об отключении ЗАЭС от сетей Украины

Глава МАГАТЭ заявил о планах установления постоянного присутствия на ЗАЭС

Болгария предложит "Газпрому" продлить отбор по истекающему контракту на 2023 год

Пандемия коронавируса

Worldometer сообщил о более чем 604 млн случаев заражения COVID-19 в мире

"Росатом" получил разрешение на строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии

"Росатом" получил разрешение на строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });