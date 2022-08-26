Глава МИД Ирана рассчитывает на скорое снятие американских санкций

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Глава иранского внешнеполитического ведомства Амир Абдоллахиян высказал надежду на то, что вопрос со снятием антииранских санкций вот-вот решится.

"Мы находимся в финальной стадии снятия санкций, и, если американцы будут действовать реалистично, я думаю, эту проблему можно будет решить", - приводит в пятницу слова министра работающий из Лондона иранский телеканал Iran International.

Так он прокомментировал развитие ситуации на переговорах по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе,

Ранее на этой неделе сообщалось, что Иран получил ответ Вашингтона на предложенный ЕС проект соглашения о восстановлении действия СВПД. Госдеп подтвердил, что США получили информацию об иранской позиции по СВПД и через ЕС направили свои комментарии по этим аспектам.

На прошлой неделе ЕС подтвердил получение от Тегерана ответа на предложенный Брюсселем проект соглашения о восстановлении действия СВПД. При этом Bloomberg со ссылкой на источник сообщал, что власти ЕС положительно отреагировали на ответ Тегерана.

Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.