Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Власти Энергодара сообщили о сбитом в районе ЗАЭС украинском дроне с боезарядом

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в пятницу украинский беспилотник с боевым зарядом недалеко от АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Российские военнослужащие, охраняющие периметр Запорожской АЭС, сбили беспилотник ВСУ с боевым зарядом за несколько сотен метров от станции. Снаряд не сдетонировал. Украинские боевики, очевидно, продолжают попытки атаковать станцию несмотря на то, что там находятся сотрудники МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

Сейчас на АЭС работают несколько экспертов МАГАТЭ, которые прибыли в четверг. По данным властей города, после их прибытия интенсивность обстрелов города уменьшилась.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Запорожская АЭС Энергодар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк продал швейцарскую "дочку"

LME впервые проведет делистинг за несоблюдение этических требований

LME впервые проведет делистинг за несоблюдение этических требований

Страны G7 подтвердили стремление отказаться от российской нефти на своих рынках

Работа последней угольной шахты на Шпицбергене продлена на два года

Работа последней угольной шахты на Шпицбергене продлена на два года

Страны G7 объявили о планах создать коалицию для введения потолка цен на нефть из РФ

Страны G7 объявили о планах создать коалицию для введения потолка цен на нефть из РФ

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"

Сбербанк продал дочерний банк в Казахстане холдингу "Байтерек"

Число жертв наводнений в Пакистане выросло до 1208 человек

Число жертв наводнений в Пакистане выросло до 1208 человек
Военная операция на Украине

Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях

Starbucks нашла нового CEO в Лондоне

Что случилось этой ночью: пятница, 2 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });