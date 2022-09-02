Власти Энергодара сообщили о сбитом в районе ЗАЭС украинском дроне с боезарядом

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сбили в пятницу украинский беспилотник с боевым зарядом недалеко от АЭС в Энергодаре на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Российские военнослужащие, охраняющие периметр Запорожской АЭС, сбили беспилотник ВСУ с боевым зарядом за несколько сотен метров от станции. Снаряд не сдетонировал. Украинские боевики, очевидно, продолжают попытки атаковать станцию несмотря на то, что там находятся сотрудники МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ и власти Энергодара неоднократно заявляли об обстреле АЭС и инфраструктуры, которой пользуются работники. Удары участились в августе. Работу реакторов они не нарушили, но были повреждения вспомогательных систем обеспечения, в том числе бассейнов системы охлаждения, попадания около хранилища радиоактивных изотопов.

Сейчас на АЭС работают несколько экспертов МАГАТЭ, которые прибыли в четверг. По данным властей города, после их прибытия интенсивность обстрелов города уменьшилась.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.