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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Белый дом попросил Конгресс одобрить выделение еще $11,7 млрд для Украины

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Белый дом обратился с запросом к конгрессу о предоставлении дополнительной помощи Украине в сумме $11,7 млрд на первую четверть 2023 финансового года, который начнется 1 октября, сообщает в пятницу Bloomberg.

Предполагается, что из этих средств $4,5 млрд пойдут на оборудование для Украины, еще $2,7 млрд - на прочую помощь в сфере обороны и разведки.

Кроме того, еще $4,5 млрд предоставят госдепу для поддержки правительства Украины, отмечает агентство.

Ранее сообщалось, что США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $3 млрд. Часть поставок по этому пакету может быть реализована через месяцы или даже годы, отмечали СМИ со ссылками на американских чиновников.

Источники утверждали, что данная партия помощи будет поставлена частными производителями, а не из запасов, имеющихся в распоряжении американской администрации. Пентагон обратился к промышленникам с просьбой разработать и ускорить производство для Украины систем противовоздушной обороны, противотанковых средств, беспилотных летательных аппаратов, а также средств связи.

В августе госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что при президенте Джо Байдене Белый дом поставил Украине оружие, боеприпасы и военное оборудование на общую сумму $10,6 млрд. Таким образом, с учетом нового объявленного пакета помощи, эта сумма превысит $13 млрд.

США Украина
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