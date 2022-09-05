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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 сентября

Новые данные о погибших на камчатском вулкане туристах, нападение с ножом в центральной Канаде, плановое завершение работы в РФ посла США Салливана

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- До восьми увеличилось число погибших туристов на камчатском вулкане Ключевской. Между тем спасатели в понедельник утром смогли добраться и высадиться на склоне вулкана, где помощи ожидают четыре выживших человека.

- Десять человек зарезаны в результате серии нападений в Канаде. Еще 15 человек в результате нападений вооруженных ножами злоумышленников в центральной канадской провинции Саскачеван получили ранения и были госпитализированы.

- Пока в России нет необходимости вводить ограничения из-за COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в РФ замедляются темпы роста заболеваемости, а также сформирован достаточно высокий уровень коллективного иммунитета, поэтому, если не появится нового варианта COVID-19, "новых коронавирусных ограничений и мероприятий в стране вводить не будем".

- Госдеп назвал плановым завершение работы в РФ посла США Джона Салливана. "Уход посла Салливана был запланирован и является частью обычной дипломатической ротации", - сказали в Госдепартаменте. Представитель Белого дома отметил, что Салливан пробыл на этом посту почти три года, "что является стандартной протяженностью срока службы для большинства послов в России".

- Россиянин Даниил Медведев уступил австралийцу Нику Кирьосу и выбыл из US Open. Результат матча четвертого круга Открытого чемпионата США — 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2. Турнирная сетка вывела Кирьоса на еще одного россиянина, Карена Хачанова. Тот одолел испанца Пабло Карреньо-Бусту – 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3.

- "Зенит" одержал волевую победу над "Спартаком" и сохранил лидерство в РПЛ. Игра в Москве завершилась с результатом 2:1 в пользу "Зенита".

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