Новый премьер Великобритании Трасс назначила ключевых министров

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс вечером во вторник назвала имена основных министров, сообщает во вторник Sky News.

Единственным министром из прежнего правительства, которому удалось сохранить свою позицию, стал глава Минобороны Бен Уоллес.

Главой Минздрава, а также вице-премьером стала Тереза Коффи, которая считается одним из ближайших сторонников Трасс. Коффи возглавляла кампанию Трасс во время выборов на пост лидера Консервативной партии.

Квази Квартенг, который также является близким сторонником Трасс, получил должность главы Минфина. Ранее он занимал должность министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии.

Главой МИД был назначен Джеймс Клеверли, который с 7 июля 2022 года занимал пост министра образования.

Суэлла Браверман, которая была генпрокурором, заняла должность главы МВД. Ранее она была соперницей Трасс в борьбе за пост лидера консерваторов, однако после того, как Браверман не удалось набрать необходимое количество голосов, она поддержала кандидатуру Трасс.

Пост министра юстиции получил Брэндон Льюис, который до 7 июля 2022 года занимал пост министра по делам Северной Ирландии.

Ранее во вторник королева Великобритании Елизавета II в замке Балморал назначила Лиз Трасс премьер-министром и поручила ей сформировать новое правительство. Трасс стала 15-м премьером, которого назначила Елизавета II. Она третья женщина, занявшая этот пост за всю историю Великобритании.