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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Власти Энергодара заявили о задержании корректировщика атаки на администрацию

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Наводчик-корректировщик задержан в Энергодаре на подконтрольной РФ территории Запорожской области после атаки дрона на здание администрации, сообщили власти города со ссылкой на данные местных правоохранительных органов.

"По горячим следам задержан наводчик-корректировщик, указавший координаты и корректировавший удар БПЛА. Проводятся следственные мероприятия с ним", - сказал журналистам представитель администрации.

Как сообщалось, украинские военные атаковали дроном-камикадзе с самодельным взрывным устройством здание администрации Энергодара около 13:00 по московскому времени. Он попал на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования. Произошел взрыв, после чего началось возгорание, которое было быстро локализовано. Пострадавших нет.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета.

Энергодар
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