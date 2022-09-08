Дрон со взрывчаткой атаковал здание администрации Энергодара

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Украинские военные атаковали дроном-камикадзе здание администрации Энергодара на подконтрольной РФ территории Запорожской области, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Совершена попытка теракта в военно-гражданской администрации города Энергодар. В 13:00 мск в результате падения дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством на крышу технической эксплуатации блоков кондиционирования произошел взрыв, после чего началось возгорание, которое было своевременно локализовано", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Экстренные службы устанавливают степень ущерба.

По сообщениям Минобороны РФ и властей Энергодара, обстрелы АЭС и самого города ведутся практически ежедневно с середины лета.