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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Российские военные применили огнеметы на изюмско-балаклейском направлении

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные применили на изюмско-балаклейском направлении против армии Украины тяжелые огнеметные системы "Солнепёк", сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС- 1А "Солнцепек", действуя в составе изюмско-балаклейской группировки войск, проявили мужество и отвагу в ходе ведения интенсивных боев с подразделениями ВСУ. Военнослужащим удалось выявить позиции противника и нанести по ним огонь тяжелой огнеметной системой", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

"Солнцепек" действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки на территорию ДНР.

Минобороны Украина
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