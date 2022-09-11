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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Похоронный кортеж с гробом Елизаветы II покинул замок Балморал в Шотландии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Похоронный кортеж с гробом Елизаветы II покинул замок Балморал в Шотландии, где она скончалась ранее на этой неделе, и направляется в шотландскую столицу, передает Sky News.

Гроб погрузили в катафалк в 10 утра по местному времени, и теперь в течение шести ближайших часов процессия должна проехать через Абердин и Данди и добраться до Холирудского дворца Эдинбурга. В составе процессии СМИ запечатлели принцессу Анну, дочь королевы Елизаветы II.

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Первый министр Шотландии Никола Стерджен написала в соцсетях в воскресенье, что это "печальный и горький момент, когда Ее Величество Королева покидает свой любимый Балморал в последний раз". "Сегодня, когда она отправится в Эдинбург, Шотландия отдаст дань уважения выдающейся женщине", - добавила она.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии в возрасте 96 лет.

Совет престолонаследия в субботу официально провозгласил Карла III новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября, сообщил Букингемский дворец. Этот день будет в Великобритании выходным. Она будет похоронена в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Британия скорбит по Елизавете II

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Уличные экраны в память об Елизавете II в центре ЛондонаЛюди несут цветы к Букингемскому дворцу в ЛондонеСвежий выпуск газеты MetroХудожница рисует приспущенный флаг на Букингемском дворцеЦветы в память о королевеЖенщина у шотландского замка Балморал, где провела свои последние минуты Елизавета IIМаленький мальчик возлагает цветыПлакат на автобусной остановке в память о королевеФотографии королевской семьи в Йоркском собореЦветы в память о королеве
Уличные экраны в память об Елизавете II в центре Лондона
Елизаветы II Великобритания Шотландия Балморал
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