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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Похоронный кортеж с гробом Елизаветы II прибыл в Абердин

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Похоронный кортеж с гробом Елизаветы II в воскресенье прибыл в шотландский город Абердин на пути в Эдинбург, передает Sky News.

Тысячи людей с цветами вышли на улицы города, чтобы отдать дань уважения королеве. Они встречают процессию в основном молча, некоторые бросают цветы перед кортежем. Теперь процессия направляется в Данди.

Гроб погрузили в катафалк в 10 утра по местному времени близ замка Балморал, и в течение воскресенья процессия должна добраться до Холирудского дворца Эдинбурга. В составе процессии СМИ запечатлели принцессу Анну, дочь королевы Елизаветы II.

Королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября на 97-м году жизни. Совет престолонаследия накануне официально провозгласил Карла III новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября.

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Уличные экраны в память об Елизавете II в центре ЛондонаЛюди несут цветы к Букингемскому дворцу в ЛондонеСвежий выпуск газеты MetroХудожница рисует приспущенный флаг на Букингемском дворцеЦветы в память о королевеЖенщина у шотландского замка Балморал, где провела свои последние минуты Елизавета IIМаленький мальчик возлагает цветыПлакат на автобусной остановке в память о королевеФотографии королевской семьи в Йоркском собореЦветы в память о королеве
Уличные экраны в память об Елизавете II в центре Лондона
Великобритания Шотландия Елизавета II
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