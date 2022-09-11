Похоронный кортеж с гробом Елизаветы II прибыл в Абердин

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Похоронный кортеж с гробом Елизаветы II в воскресенье прибыл в шотландский город Абердин на пути в Эдинбург, передает Sky News.

Тысячи людей с цветами вышли на улицы города, чтобы отдать дань уважения королеве. Они встречают процессию в основном молча, некоторые бросают цветы перед кортежем. Теперь процессия направляется в Данди.

Гроб погрузили в катафалк в 10 утра по местному времени близ замка Балморал, и в течение воскресенья процессия должна добраться до Холирудского дворца Эдинбурга. В составе процессии СМИ запечатлели принцессу Анну, дочь королевы Елизаветы II.

Королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября на 97-м году жизни. Совет престолонаследия накануне официально провозгласил Карла III новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября.