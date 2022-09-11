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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Лондон дополнительно привлечет сотни полицейских на время похорон Елизаветы II

Лондон дополнительно привлечет сотни полицейских на время похорон Елизаветы II
В Лондоне
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - На улицах Лондона будут дополнительно размещены сотни полицейских на время прощания и похорон королевы Елизаветы II, сообщает в воскресенье Sky News.

Ожидается, что в ближайшие дни на улицах города может находиться до двух миллионов человек, поскольку тысячи подданных уже прибывают в столицу из разных частей Великобритании.

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В столичной полиции отмечают, что обеспечение безопасности является абсолютным приоритетом, и призывают граждан на улицах Лондона взаимодействовать с полицейскими, если у них возникают какие-либо вопросы.

Елизавета II скончалась 8 сентября в замке Балморал в Шотландии на 97-м году жизни. В связи с этим в Великобритании был объявлен траур, который продлится до ее похорон.

Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября.

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Уличные экраны в память об Елизавете II в центре Лондона
Великобритания Лондон Елизавета II
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