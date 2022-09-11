Похоронный кортеж с гробом Елизаветы II прибыл в Эдинбург

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Похоронный кортеж с гробом Елизаветы II в воскресенье прибыл в шотландский город Эдинбург и направляется в Холирудский дворец, передает Sky News.

Гроб поместят на ночь в тронный зал Холирудского дворца, а в понедельник 12 сентября в соборе Святого Эгидия состоится служба с участием короля Карла III и первого министра Шотландии Николы Стерджен.

Затем, во вторник 13 сентября гроб доставят на самолете из Эдинбурга на военную авиабазу "Нортхолт" в пригороде Лондона.

Ранее в воскресенье процессия проехала через Абердин, Данди, Перт.

Тысячи людей с цветами вышли на улицы шотландских городов, которые в воскресенье проехала процессия, чтобы отдать дань уважения королеве. Они встречали процессию в основном молча, некоторые бросают цветы перед кортежем.

Королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября на 97-м году жизни. Совет престолонаследия в субботу официально провозгласил Карла III новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября.