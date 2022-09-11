Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Похоронный кортеж с гробом Елизаветы II прибыл в Эдинбург

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Похоронный кортеж с гробом Елизаветы II в воскресенье прибыл в шотландский город Эдинбург и направляется в Холирудский дворец, передает Sky News.

Гроб поместят на ночь в тронный зал Холирудского дворца, а в понедельник 12 сентября в соборе Святого Эгидия состоится служба с участием короля Карла III и первого министра Шотландии Николы Стерджен.

В миреЛондон дополнительно привлечет сотни полицейских на время похорон Елизаветы IIЛондон дополнительно привлечет сотни полицейских на время похорон Елизаветы IIЧитать подробнее

Затем, во вторник 13 сентября гроб доставят на самолете из Эдинбурга на военную авиабазу "Нортхолт" в пригороде Лондона.

Ранее в воскресенье процессия проехала через Абердин, Данди, Перт.

Тысячи людей с цветами вышли на улицы шотландских городов, которые в воскресенье проехала процессия, чтобы отдать дань уважения королеве. Они встречали процессию в основном молча, некоторые бросают цветы перед кортежем.

Королева Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября на 97-м году жизни. Совет престолонаследия в субботу официально провозгласил Карла III новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Похороны королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября.

Британия скорбит по Елизавете II

11
Уличные экраны в память об Елизавете II в центре ЛондонаЛюди несут цветы к Букингемскому дворцу в ЛондонеСвежий выпуск газеты MetroХудожница рисует приспущенный флаг на Букингемском дворцеЦветы в память о королевеЖенщина у шотландского замка Балморал, где провела свои последние минуты Елизавета IIМаленький мальчик возлагает цветыПлакат на автобусной остановке в память о королевеФотографии королевской семьи в Йоркском собореЦветы в память о королеве
Уличные экраны в память об Елизавете II в центре Лондона
Великобритания Шотландия Елизавета II
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лондон дополнительно привлечет сотни полицейских на время похорон Елизаветы II

Лондон дополнительно привлечет сотни полицейских на время похорон Елизаветы II
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили, что с 1 сентября ЗАЭС и Энергодар 26 раз подверглись обстрелам ВСУ

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о высокоточных ударах по подразделениям ВСУ в Харьковской области

В Софии заявили о договоренности с Азербайджаном об обмене электроэнергии на газ

В Софии заявили о договоренности с Азербайджаном об обмене электроэнергии на газ

В "Росэнергоатоме" заявили, что безопасность ЗАЭС под угрозой из-за обстрелов

В "Росэнергоатоме" заявили, что безопасность ЗАЭС под угрозой из-за обстрелов

Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС

Остановлен последний работавший энергоблок Запорожской АЭС

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 сентября

Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ на изюмско-балаклейском направлении

Карл III провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии

Карл III провозглашен королем Австралии и Новой Зеландии

Что произошло за день: суббота, 10 сентября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });